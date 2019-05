Avant sa demi-finale retour de C1, l'Ajax remporte la Coupe des Pays-Bas

L'Ajax Amsterdam, qui jouera mercredi sa demi-finale retour de Champions League à domicile contre Tottenham, a remporté dimanche sa 19e Coupe des Pays-Bas, contre Willem II Tilburg (4-0), au stade De Kuip à Rotterdam.

Le dernier succès de l'Ajax en Coupe remontait à 2010.

Trois jours avant son grand rendez-vous européen, le club ajacide (qui s'était imposé 1-0 à Londres) a confirmé son état de grâce actuel.

Et au milieu de la classe biberon dirigée par l'entraîneur Erik ten Hag, ce sont d'abord les "vieux" qui ont fait le boulot.

C'est Daley Blind (29 ans) qui a ouvert le score de la tête à la 38e minute sur un service génial de Dusan Tadic.

Et une minute plus tard, le vétéran (35 ans) Klaas-Jan Huntelaar portait le score à 2-0 après un bel exploit dans la surface. Le même Huntelaar signait un doublé à la 67e minute (3-0).

Le festival n'était pas terminé avec le 4-0 signé Rasmus Kristensen à la conclusion d'une action d'école (76').

Comme face au Bayern Munich, au Real Madrid et à la Juventus de Turin cette saison en C1, l'Ajax n'a pas dérogé à ses principes. Un pressing constant (et très haut) et une circulation de balle limpide rendue possible par le talent technique de ses joueurs.

Dans ce registre, les jeunes Mathijs de Ligt (19 ans), Donny van de Beek (22) et Frenkie de Jong (21) ont à nouveau été impressionnants.

Mercredi à l'Arena d'Amsterdam, Tottenham devra vraiment s'employer pour faire trembler cet Ajax-là.

L'Ajax est toujours en lice pour remporter la C1 et est au coude à coude avec le PSV Eindhoven en championnat des Pays-Bas (Eredivisie) pour une saison qui pourrait être historique et qui sonne comme le réveil du football néerlandais au plus haut niveau.