Attaque de feu, défense en béton, Haller déchaîné : l'Ajax a retrouvé la recette pour briller en Europe

Un résultat symptomatique de leur début de saison en boulet de canon. Dominateurs de leur poule en Champions League avec 11 buts marqués et 1 seul encaissé, les Néerlandais jouent les tyrans également en championnat. S’ils ne comptent qu’une longueur d’avance sur le PSV Eindhoven, les Ajacides prennent un malin plaisir à secouer leurs adversaires d’Eredivisie.

Après la troisième journée de Ligue des champions, seules quatre équipes sont parvenues à réaliser le sans-faute dans leur poule : Liverpool, le Bayern, la Juventus… et l’Ajax. Les Néerlandais se sont même révélés épatants mardi soir en balayant le Borussia Dortmund du revers de la main pour s’imposer 4-0 !

Erik Ten Hag, le coach de l'Ajax Amsterdam © AFP or Licensors

Déjà à la barre à l’époque, le coach Erik Ten Hag a su réunir tous les ingrédients pour faire bouillir à nouveau la marmite. D’un côté, des joueurs expérimentés pour guider le navire ( Blind, Berghuis, Klaassen, Tadic ). De l’autre, des jeunes talents issus du centre de formation ( Timber, Gravenberch, Mazraoui , Rensch… ). Le tout complété par quelques bons coups sur le marché des transferts et enrichi par la pointe de diamant de l’équipe : Sébastien Haller.

En 2019, on s’en souvient, l’Ajax avait séduit l’Europe et était parvenu à se hisser en demi-finale de Ligue des Champions. Depuis lors, les Néerlandais ont laissé partir leurs stars Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech ou encore Donny van de Beek .

L’Ajax joue bien. Et d’autres statistiques le prouvent. Comme le relevait en début de semaine l’Observatoire du football CIES , les Lanciers sont l’équipe qui se procure le plus d’occasions à travers toute l’Europe : 11,9 opportunités franches par match de championnat en moyenne. Personne ne lui arrive à la cheville si ce n’est l’Inter (11,4).

Sébastien Haller fête son 12e but de la saison face au Borussia Dortmund. © AFP or licensors

L’Ivoirien né en France est la réelle valeur ajoutée de cette équipe ajacide en ce début de saison. A 27 ans, Haller revit après une saison et demie décevante à West Ham (qui l’avait acheté 50 millions d’euros à Francfort).

Arrivé en janvier dernier à Amsterdam, Haller n’a pas chômé. Avec 25 buts en 36 matches sous ses nouvelles couleurs, l’Ivoirien est rapidement devenu un chouchou du public de la Cruijff Arena.

West Ham – avec qui il avait marqué 14 buts en 54 matches – doit sans doute regretter.

Buteur à 6 reprises en championnat, Haller collectionne un butin identique en Ligue des Champions. En à peine 3 matches. Pas étonnant qu’il en soit le meilleur buteur.

Mieux, avec ses 6 buts et 2 assists en C1, Haller a déjà été décisif 8 fois. Depuis que le statisticien Opta analyse les matches de Ligue des Champions (2003-2004), personne n’a jamais été aussi décisif en à peine trois rencontres.

Dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, Haller aura sans doute l’opportunité de retoucher ses statistiques européennes. L’Ajax a déjà fait le gros du boulot et a plus qu’un pied en huitièmes de finale de C1. Les Lanciers ont ils la carrure pour rééditer les exploits de 2019 ? Les prochaines rencontres nous le diront.