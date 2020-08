Arjen Robben a fait son retour avec Groningen après un an d'absence

Par précaution, il n'avait pas joué la semaine dernière contre le PEC Zwolle, effectuant sa rentrée samedi face à Almere. Partant souvent de l'aile droite, comme lorsqu'il faisait les beaux jours du PSV Eindhoven, de Chelsea, du Real Madrid et du Bayern Munich, Robben est resté sur la pelouse 30 minutes, sans avoir l'occasion de se montrer réellement dangereux et sans trop forcer.

C'était le premier match en 14 mois du virevoltant ailier. "Je suis enfin de retour sur la pelouse. Je viens de loin et j'ai encore un long chemin à faire. Mais je fais de bons pas en avant et cette demi-heure a été agréable. C'était un peu spécial, mais je voulais avant tout me concentrer sur mon travail. Le plus important est que je reste 'fit'. Nous allons voir. Il y a aussi la combinaison d'un an sans jouer et de l'âge. Je dois à présent rattraper mon retard. J'aimerais bien jouer les 34 matchs du championnat, mais cela n'arrivera certainement pas."