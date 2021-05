Ajax : Il envoie son penalty... au dessus du stade

On peut être jeune, promis à un bel avenir et... complètement rater un penalty. C'est ce qui est arrivé ce vendredi à Brian Brobbey, le joueur de 19 ans de l'Ajax. Le frère de Derrick Luckassen jouait pour l'équipe espoir de l'Ajax face à Almere City FC et a décidé de tirer un penalty, concédé par l'équipe adverse suite à une faute sur lui.

Le Néerlandais a pris ses responsabilités et a complètement raté son essai. Si bien que le ballon est passé au dessus de la barre transversale mais aussi des tribunes du stade! L'équipe d'Almere City FC s'est imposée au final 1-0.

Espérons qu'il sera plus précis à Leipzig, où il jouera la saison prochaine...