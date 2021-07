À 37 ans, Arjen Robben annonce sa fin de carrière

Clap de fin pour Arjen Robben. À 37 ans, le joueur du FC Groningen a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière ce jeudi. Une décision définitive. Il avait déjà rangé ses crampons une première fois avant de reprendre du service dans son club formateur de Groningen.

Le joueur s’est exprimé sur les raisons de sa retraite : "Il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même… je me devais de prendre cette décision", a confié Arjen Robben. Des blessures à répétition n’ont pas permis à l’attaquant néerlandais de beaucoup jouer la saison dernière.

Lors de sa carrière, l’ancien joueur du Bayern Munich a soulevé de nombreux trophées. Il a remporté les titres de champion national avec le PSV (2003), Chelsea (2005 et 2006) le Real Madrid (2008) et surtout le Bayern à 8 reprises (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Son palmarès compte aussi une Ligue des champions en 2013.

Parmi de très nombreuses distinctions individuelles qu’il a reçues, Arjen Robben a notamment été nommé Sportif de l’Année aux Pays-Bas en 2014.