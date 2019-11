3 buts et 2 assists dans un match aux Pays-Bas pour un ancien de Lokeren

Cyriel Dessers a réussi le hat-trick en plantant trois buts en une mi-temps pour Heracles large vainqueur de Venlo lors de la 13e journée du championnat des Pays-Bas samedi.

Après avoir déjà donné un assist sur le but d'ouverture pour Merkel (23e), Cyriel Dessers, 25 ans, a inscrit le troisième but des siens à la 56e minute servant ensuite Mauro Junior pour le numéro 4 à l'heure de jeu (60e).

Cet ancien joueur de Lokeren et de OH Louvain a planté ensuite deux nouveaux buts, à la 64e minute et à la 82e pour sceller le score à 6 buts à 1. Van den Buijs est aussi monté au jeu, à la 80e minute dans les rangs d'Heracles, 6e au classement avec 21 points.

Cela faisait six ans qu'un Belge n'avait plus inscrit trois buts dans un match en Eredivisie, selon les statisticiens, depuis Zakaria Bakkali avec le PSV.