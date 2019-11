Zlatan Ibrahimovic va revenir à l'AC Milan, selon le commissaire de la MLS

Zlatan Ibrahimovic sera bientôt de retour sous le maillot de l'AC Milan, à en croire Don Garber, l'homme-fort de la Major League Soccer américaine (MLS), le championnat professionnel de football nord-américain, dans une conversation avec ESPN, la chaîne de télévision sportive américaine.

"Zlatan est un type tellement intéressant. J'ai les mains pleines, ma boîte de réception est pleine, mais il vous garde en forme et vous avez besoin de ces joueurs, tout comme Beckham l'a fait dans ses premières années. Il est âgé de 38 ans, mais il est aujourd'hui recruté par l'AC Milan, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est excitant de le voir sur et en dehors du terrain. J'ai apprécié Zlatan en particulier quand il me parlait à la troisième personne", a dit Garber.

Le contrat d'Ibrahimovic avec le club vedette de Los Angeles expire en décembre, le Suédois est donc libre.

Ibrahimovic a déjà joué pour l'AC Milan entre 2010 et 2012, d'abord prêté par Barcelone puis sous forme de transfert définitif. En 61 matches de championnat, il a trouvé le chemin des filets à 42 reprises. Il a remporté le titre de champion d'Italie en 2011.

Au niveau professionnel, "Ibra" a joué à Malmoë, Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan, PSG, Manchester United et LA Galaxy.