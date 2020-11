Zlatan Ibrahimovic, le roi de Suède qui règne sur la Serie A

Zlatan Ibrahimovic n’en finit plus d’impressionner. Incroyablement performant sur le plan individuel depuis le début de saison, le géant suédois porte également l’AC Milan vers les sommets de la Serie A, avec 20 points engrangés sur 24.

Âgé de 39 ans, Zlatan est actuellement le meilleur buteur du championnat italien avec 10 réalisations, devançant Cristiano Ronaldo, autre trentenaire, et un certain Romelu Lukaku. Dix, c’est aussi le nombre de buts qu’a inscrits Zlatan Ibrahimovic la saison dernière avec le Milan AC en championnat, en ayant disputé 18 matches. Cette saison, il a atteint la barre des 10 buts en seulement six petites rencontres. C’est simple, Ibra a marqué dans tous les matches auxquels il a pris part, avec notamment des doublés face à l’Inter de Lukaku, et dans la victoire face à Naples et Dries Mertens la semaine dernière.

Dans une forme olympique, le "Dieu" Zlatan peut-il vaincre son record de buts en Serie A sur une saison ? 28 buts en 32 matches, c’est ce que le Suédois avait réalisé lors de la saison 2011/2012 avec les Rossoneri. S’il continue de la sorte, nul doute qu’il parviendra à battre son record. Néanmoins, il devra faire face à un redoutable adversaire : les blessures. A 39 ans, son corps est bien évidemment plus fragile qu’il y a 20 ans, et ce même si Zlatan prend soin de son corps comme personne. Il est d’ailleurs sorti touché à la cuisse gauche lors de la confrontation avec Naples dimanche dernier, une blessure qui le tiendra à l’écart des terrains au moins 10 jours.