Zlatan Ibrahimovic fait son mea culpa : "Le prochain penalty, je le laisse..."

L'AC Milan, trois jours après la gifle reçue face à Lille (0-3) en Europa League, a encore failli chuter à domicile, mais Zlatan Ibrahimovic a arraché l'égalisation dans le temps additionnel face au Hellas Vérone (2-2), dimanche lors de la septième journée de Serie A.

Le Suédois, d'une tête salvatrice (93'), s'est racheté du penalty totalement manqué un peu plus tôt (65'), son deuxième raté de suite après celui en Europa League contre le Sparta Prague.

"Un partage, ça ne va pas, a déclaré Zlatan Ibrahimovic au micro de Sky Sport après le match. Tellement d'occasions, un penalty raté... Le prochain penalty, je le laisse à Kessié, c'est mieux comme ça. Il y a eu des erreurs, mais on prend un point, l'important était de ne pas perdre, ne pas perdre la confiance non plus. Vu notre classement, on veut tout gagner, c'est évident. On joue beaucoup de matches, on fatigue, ce n'est pas mal qu'arrive une trêve internationale. Aujourd'hui aussi, il me manquait la lucidité, l'instinct tueur devant le but, d'habitude je l'ai, aujourd'hui non. Le titre ? Il faut des objectifs, on ne rentre pas juste sur un terrain pour se divertir. Mon tweet récent avec le maillot de la Suède ? Non, c'était juste pour mettre de l'irritation en Suède (rires) ! Et le renouvellement de mon contrat ? Après le penalty raté, je suis mal !"