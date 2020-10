Un premier but face à son frère, des larmes de joie : la folle journée du revanchard Roberto Insigne

Le football peut parfois nous offrir de bien belles histoires, où la joie et la tristesse s'entremêlent. Celle de Roberto Insigne en est l'éclairante illustration. Formé à Naples en compagnie de son frère ainé, Lorenzo, il n'a jamais réellement eu sa chance chez les Partenopei (2 matches...). Bringuebalé de club en club au gré des saisons et des années, toujours prêté dans des Ligues inférieures pour s'aguerrir, il assistait presque impuissant, aux prouesses réalisées par son frère ainé à Naples, leur club de coeur commun (plus de 300 matches, 91 buts et 74 assists).

Prêté à Benevento à l'aube de l'été 2018 pour entamer un sixième prêt consécutif, Roberto Insigne décidera un an plus tard, de définitivement larger les amarres pour quitter Naples et enfin parapher un contrat longue durée avec Benevento. Et ce dimanche, le club de Campagnie affrontait Naples pour un affrontement attendu entre les deux frangins Insigne.

Poussé dans le dos par l'énivrante motivation de prouver à Naples qu'il valait sans doute mieux que ce rôle d'éternel "prêté", Roberto ouvre même la marque juste avant la mi-temps, concluant parfaitement une belle action collective dans le petit rectangle. L'ailier de 26 ans signe ainsi son tout premier but en Serie A face à son club de coeur (et face à son frère) et ne peut pas retenir ses larmes après ce baptême du feu émouvant.

Malheureusement pour lui, il ne parviendra pas à fêter une victoire par la même occasion puisque quelques minutes plus tard, c'est son frère, Lorenzo, qui remet les pendules à l'heure d'une somptueuse frappe en pleine lucarne victorieuse.

Lorenzo 1, Roberto 1, et une belle et symbolique égalité au marquoir entre les deux frères.

Pour l'anecdote, Naples remportera finalement cette rencontre 1-2 grâce à un but de Petagna en fin de match.