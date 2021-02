Un doublé et une passe décisive de Lukaku face à la Lazio permettent à l'Inter de reprendre la tête de la Serie A

Grâce à un doublé et une passe décisive de Romelu Lukaku, l’Inter s’impose 3-1 face à la Lazio et reprend la tête de la Serie A.

L’Inter avait l’occasion de prendre la tête de la Serie A suite au faux pas de l’AC Milan la veille à la Spezia (2-0). La Lazio pouvait elle revenir à égalité de points (43) avec son rival de la Roma à la troisième place. Les deux équipes peuvent donc réaliser une bonne opération.

Et le début de match va dans ce sens. Les deux équipes tentent de prendre l’avantage et c’est l’Inter qui se crée la première occasion. A la 10e, Martinez frappe des 20 mètres mais son envoi passe à côté.

A la 20e, l’Inter se voit octroyer un penalty pour un retour de Hoedt sur Lautaro Martinez jugé fautif. Romelu Lukaku ne tremble pas et prend Reina à contre-pied.

La Lazio va alors tenter de prendre le jeu à son compte sans parvenir à se créer de réelle occasion. A la 38e, Immobile parvient enfin à se créer une opportunité mais sa frappe est repoussée par Handanovic.

L’Inter va procéder en contre-attaque mais ne met pas la défense de la Lazio en péril. A la 42e, Reina stoppe facilement une frappe trop molle de Lukaku.

Juste avant la mi-temps, le Diable Rouge double la mise dans un face-à-face avec Reina mais est signalé hors-jeu. Dans un premier temps seulement puisque la VAR va finalement accorder le but. L’Inter rentre au vestiaire avec un avantage de deux buts.

La Lazio revient avec les mêmes intentions et Marusic tente sa chance de loin mais sa frappe passe au-dessus (55e). Une minute plus tard, la reprise d’Acerbi subit le même sort.

L’Inter passe tout près de tuer le match sur un contre mais la frappe d’Hakimi est contrée au dernier moment. Quelques minutes plus tard, la Lazio réduit la marque et relance le suspense. Le coup-franc de Milinkovic-Savic est dévié par Escalante au fond du but.

Alors qu’on pensait que les Romains allaient pouvoir égaliser tant l’Inter reculait, les Nerazzurri reprennent un avantage plus confortable grâce à un but de Lautaro Martinez sur un assist de Lukaku lancé dans le dos de la défense et qui résiste au retour de Parolo pour glisser le ballon à son équipier argentin qui n’a plus qu’à finir dans le but vide.

Un but qui va couper l’herbe sous le pied des joueurs de la capitale qui ne se créeront plus d’occasion par la suite. L’Inter s’impose 3-1 et reprend la tête de la Serie A avec 50 points. La Lazio est 7e avec 40 points.