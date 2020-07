Un centre dévié de Saelemaekers arrache un point pour Milan sur le terrain de la Spal

L'AC Milan a fait une mauvaise opération dans la course à la Ligue Europa en ne prenant qu'un seul point (2-2) à Ferrare sur le terrain de la Spal, pourtant relégable (19e).

Les rossoneri sont surtout passés très près d'une grosse contre-performance puisqu'ils ont été menés 2-0 et n'ont égalisé qu'au bout du temps additionnel sur un but contre-son-camp de Vicari. Les Milanais ont pourtant joué toute la deuxième période à 11 contre 10 et ont enregistré le retour d'Ibrahimovic, qui a joué les 25 dernières minutes.

Alexis Saelemaekers, sur le banc au début de la rencontre, est monté au jeu peu après le 1/4 heure. Le Belge a adressé plusieurs excellents centres. Son dernier essai a été dévié par Vicari dans son propre but.

Milan reste 7e, à deux points de Naples (6e), qui jouera jeudi contre l'Atalanta Bergame (4e). Mais le club lombard n'a plus qu'un point d'avance sur le Hellas Vérone (8e), vainqueur 3-2 de Parme.