Un but gag permet à la Lazio de sauver un point lors du derby romain

La Roma a mis un terme à la série de 11 victoires consécutives de la Lazio en championnat dimanche lors du derby romain comptant pour la 21e journée de Serie A. Les deux équipes de la capitale se sont en effet quittées dos à dos sur un score de 1-1.

C'est Edin Dzeko qui a placé la Roma aux commandes en profitant d'une mauvaise sortie de Strakosha pour faire 1-0 (26e). Mais le portier de la Lazio ne sera finalement pas le gardien le plus maladroit de cette rencontre. Son homologue 'giallorosso' Pau Lopez s'est complètement troué sur le but égalisateur des 'Laziali'. Le gardien espagnol a complètement manqué sa tentative de dégagement des poings en envoyant le ballon sur le dessus de sa barre. Dans la foulée, il a encore plus maladroitement dérangé son équipier Chris Smalling et permis à Francesco Acerbi de tendre la jambe pour envoyer le ballon au fond des filets (34e).