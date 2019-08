Un but contre son camp de Koulibaly gâche la remontée spectaculaire de Naples contre la Juve

L'affiche de la 2e journée de Serie A entre la Juventus et son rival Naples a respecté toutes les attendes samedi soir à l'Allianz Stadium de Turin.

Le Napoli pensait avoir réussi une remontée spectaculaire en empilant trois buts consécutifs en deuxième période mais a finalement dû concéder la défaite 4-3 sur une but contre son camp maladroit de Khalidou Koulibaly à la 92e minute.

Menés ou plutôt malmenés suite aux buts de Danilo (16e), Higuain (19e) et Ronaldo (62e), les Napolitains n’ont donné quasiment aucun signe de vie avant l’heure de jeu, évitant même deux autres buts sur des occasions de Khedira.

Les changements opérés à la pause et le but inattendu de Manolas (66e) ont tout relancé. Le nouveau venu Hirving Lozano (68e) a réduit ultérieurement l’écart alors que la ‘Vieille dame’ se faisait tremblotante. Moins d’un quart d’heure plus tard, c’était 3-3 grâce à Di Lorenzo (81e). Les ‘Partenopei’ de Dries Mertens, présent toute la rencontre, avaient alors fait le plus dur et pouvaient se contenter d’un partage. Malheureusement pour les troupes de Carlo Ancelotti, un erreur individuelle de Koulibaly a tout fait capoter et offert les trois points à la Juventus qui réalise donc le 6 sur 6.