Un AC Milan étourdissant plante 4 buts en 20 minutes et renverse la Juventus

D’un côté, se rapprocher du titre. De l’autre, remonter dans le train de l’Europe : voilà en ultra-résumé les objectifs de la Juventus et de l’AC Milan avant leur rencontre de ce soir dans le cadre de la 31e journée de Serie A. Et si elles s'attendaient à un choc, les tribunes vides de San Siro ont carrément eu droit à un feu d'artifice ! Et à un scenario à suspense digne des films mis en musique par Ennio Morricone (honoré avant la rencontre)…

Après une première mi-temps où les défenses ont clairement pris le dessus sur les options offensives (même si on peut noter le premier tir cadré du match venu du pied gauche d'Alexis Saelemaekers, une nouvelle fois titulaire), la deuxième période a offert un festival de buts. De beaux buts, même. C'est Adrien Rabiot qui a lancé la machine à goals, et le Français n'a pas fait les choses à moitié pour sa première réalisation sous le maillot de la Juve : son but est un véritable bijou. Parti de sa moitié de terrain, Rabiot a passé en revue tous les joueurs milanais se présentant face à lui, avant d'envoyer une fusée vers la lucarne, impossible à capter pour Gianluigi Donnarumma. A peine le temps de savourer, le Français voyait même son équipe faire le break grâce à l'incontournable Cristiano Ronaldo, opportuniste à la retombée d'un ballon anodin après une mésentente entre Kjaer et Romagnoli. En menant 0-2 après 53 minutes, la Juve paraissait dans un fauteuil.

Zlatan enclenche la "remontada"

Mais un penalty concédé juste après l'heure de jeu par Leonardo Bonucci (faute de main après consultation de la vidéo) allait relancer l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic relançait son équipe et inaugurait surtout cinq minutes totalement folles pour les Rossoneri : Franck Kessié puis Rafael Leao trompaient coup sur coup Wojciech Szczesny après de belles combinaisons d'un AC Milan revigoré, au sein d'une défense de la Juve déboussolée. De 0-2 (53e) à 3-2 (67e) : l'AC Milan a retourné une situation plus que compromise !

Ante Rebic a même ajouté un nouveau but à 10 minutes de la fin du match, comme pour signer de son nom une rencontre où le Croate a réalisé quelques actions décisives (il était notamment à l'origine du penalty concédé par la Juve).

Alexis Saelemaekers a lui quitté le terrain à l'heure de jeu, "victime" du changement tactique (bien inspiré) de Stefano Pioli qui a choisi de lancer Leao dans la bataille.

Milan à la poursuite de l'Europe

L'AC Milan a réussi à se remobiliser après avoir reçu deux coups sur la tête signés Rabiot et Ronaldo, et a surtout mis fin à une série de 7 victoires d'affilée en Serie A pour la Vieille Dame. La Juventus a semblé perdue en fin de rencontre et n'a pas profité du nouveau faux pas de la Lazio de Rome (battue 2-1 à Lecce), mais conserve tout de même encore 7 points d'avance sur les Romains et 11 sur l'Inter qui se déplace jeudi à Vérone. L'AC Milan prend lui la cinquième place provisoire en dépassant d'un point l'AS Rome et Naples qui joueront ce mercredi respectivement contre Parme et à la Genoa.