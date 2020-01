Timothy Castagne salue le retour d'Ibrahimovic en Serie A... avec un humour à la Zlatan

Zlatan Ibrahimovic est de retour au Milan AC. Le Suédois est arrivé le 2 janvier et son nouveau maillot a été présenté ce vendredi aux supporters du club milanais. On y a découvert le numéro que portera l'attaquant. Il s'agit du 21.

Cela a fait réagir l'un de nos Diables rouges: Timothy Castagne. Le Belge joue à l'Atalanta et porte lui aussi le numéro 21. Il a donc communiqué avec humour sur ce point commun via son compte Twitter: "Zlatan est désormais le deuxième numéro 21 le plus célèbre d’Italie, non?"

On peut y voir une ressemblance avec le style de communication habituel d'Ibrahimovic...