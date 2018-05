Timothy Castagne et l'Atalanta toujours en course pour l'Europa League

L'Atalanta peut toujours croire en une qualification pour l'Europa League après son partage 1-1 face à l'AC Milan dimanche lors de la 37e journée de Serie A. Timothy Castagne, titulaire, a joué 79 minutes pour le club de Bergame.

Dans ce match importants entre deux candidats à la sixième place, qualificative pour l'Europa League, Kessie donnait l'avance aux Milanais à l'heure de jeu (60e). La tâche de l'Atalanta se compliquait quelques minutes plus tard avec la carte rouge de Toloi (66e). Dans les arrêts de jeu, Masiello offrait un point précieux au club lombard qui peut encore terminer à la sixième place. Timothy Castagne et ses coéquipiers devront s'imposer à Cagliari et espérer un faux-pas de Milan face à la Fiorentina dimanche prochain lors de la dernière journée.

Plus tôt dans la journée, Samuel Bastien a participé à la victoire 1-2 du Chievo Vérone à Bologne. L'ancien joueur d'Anderlecht est monté au jeu à la 68e minute. Chievo (14e) ne compte que deux points d'avance sur Crotone, premier relégable, et devra assurer son maintien lors de la dernière journée

En Espagne, déjà relégué, Malaga s'est lourdement incliné 4-1 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. Maxime Lestienne était titulaire pour le compte des Andalous et a cédé sa place à la 58e minute. Malaga (20 points) évoluera en D2 espagnole la saison prochaine.

Aux Etats-Unis, en MLS, opposés au Los Angeles Galaxy, Roland Lamah et Dallas se sont imposés 3-2. L'ancien Diable Rouge a inscrit un doublé pour offrir la victoire à ses couleurs. Avec 16 points au compteur, Dallas occupe actuellement la troisième place de la Conférence Ouest.