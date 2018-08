Timothy Castagne buteur avec l'Atalanta lors du partage contre la Roma

Timothy Castagne a marqué le premier des trois buts de son équipe de l'Atalanta Bergame lors du partage sur la pelouse de l'AS Rome (3-3), lundi pour le compte du dernier match de la 2e journée de Serie A.

Après l'ouverture du score signée Javier Pastore sur une subtile Madjer dès la 2e minute, l'Atalanta a regagné les vestiaires avec une avance de deux buts grâce notamment au latéral belge. En effet, Castagne a poussé le cuir dans les filets adverses, à l'affut d'un envoi de Zapata repoussé par le poteau romain (1-1, 19e). Un doublé d'Emiliano Rigoni (22e et 38e) permettait ensuite aux Bergamasques de prendre le large.

Mais les Romains sont revenus au score grâce à des buts d'Alessandro Florenzi (2-3, 60e) et de Kostas Manolas (3-3, 82e). En toute fin de match, Castagne s'est une nouvelle fois illustré. L'ancien joueur de Genk a été l'auteur d'un retour salvateur et décisif sur Justin Kluivert, qui partait seul au but alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer. Arrivé à Bergame en juillet 2017, Castagne a inscrit son 2e but pour l'Atalanta, le premier en championnat.

Au classement, l'Atalanta est 4e avec 4 points, à égalité avec son hôte du jour