Thuram : "Une hypocrisie incroyable, il manque la volonté de résoudre le problème du racisme"

Un groupe de supporters Ultras de l'Inter Milan a écrit une lettre ouverte à l'attaquant belge de leur équipe Romelu Lukaku, cible dimanche à Cagliari de "cris de singe", pour lui assurer que ces chants n'étaient pas racistes.

Lilian Thuram, ancien défenseur international français, a livré son avis sur le sujet. "Il y a une hypocrisie incroyable et il manque la volonté de résoudre le problème. Ne rien faire équivaut à être d'accord avec ceux qui poussent des cris racistes. Si quelque chose vous dérange, vous faites tout pour la changer. En France, on interrompt les matches en cas de comportement contre l'homosexualité dans les tribunes : suspendre la rencontre et renvoyer les joueurs aux vestiaires, cela veut dire éduquer les gens", a détaillé le Français au Corriere dello Sport, d’après des propos retranscris par L’Equipe.

"Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. De toutes les manières, ce sont eux qui doivent trouver une solution à leur problème. Les noirs ne traiteront jamais les blancs de cette façon, et pour n'importe quelle raison. L'histoire le dit", a aussi ajouté Thuram, 47 ans.

Rappelons que le Français connait bien la compétition italienne, lui qui a évolué à l’AS Monaco (1991-1996), à Parme (1996-2001), à la Juventus (2001-2006) et au FC Barcelone (2006-2008).