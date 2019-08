"The Ninja is back", Cagliari annonce le retour de Nainggolan

Son transfert était dans l'air depuis quelques jours: Radja Nainggolan quitte l'Inter Milan et change de crèmerie. Le Belge, un temps annoncé à la Fiorentina, s'est engagé avec Cagliari. Il est loué pour une saison.

Un retour aux sources pour l'ex-Diable rouge, qui avait évolué dans le club sarde entre 2010 et 2014. Il avait marqué 7 buts en 137 matches.



Un choix sportif dicté par l'amour



Ce retour est aussi dicté par la maladie de son épouse, Claudia, atteinte d'un cancer. Pour lutter contre la maladie, elle souhaitait se rapprocher des ses amis et de ses proches, elle qui est née sur l'île italienne.

"Cela fait un mois que je vis dans un cauchemar. Pour une fois dans ma vie, j’ai peur de commencer une nouvelle journée. Mais après les larmes, il est temps de combattre cette horrible bête, grâce à la famille et aux amis qui me donnent force et positivité !" écrivait-elle le 11 juillet dernier.