"T'es vraiment en frigolite", Meunier taquine le blessé Castagne

2-0 : But de Timothy Castagne - Belgique - Kazakhstan - 08/06/2019 But pour la Belgique ! Timothy Castagne concrétise son très bon début de match par un but ! Après le superbe travail de Dries Mertens sur l'aile gauche, Castagne est servi dans la surface. Il se défait du marquage et vient décroiser une jolie tête dans le petit filet droit. Les Diables enchaînent !