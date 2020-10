Suivez le derby Inter Milan - AC Milan en direct (LIVE commenté 18H)

Ce samedi, début de la quatrième journée du championnat italien de football. Sur le coup de 18H00, place au derby entre l’Inter Milan et l’AC Milan.

Deux voisins, deux équipes en forme. L’AC Milan est leader du championnat à égalité avec l’Atalanta Bergame (9 unités après 3 journées) tandis que l’Inter Milan est quatrième (7 points après 3 rencontres).

Cet affrontement, c’est également celui entre Romelu Lukaku, serial buteur de l’Inter, et Alexis Saelemaekers, médian qui trouve de plus en plus ses marques dans l’équipe emmenée par l'expérimenté Zlatan Ibrahimovic.