Suivez Inter Milan-Naples en direct commenté (20h30)

L'Inter Milan, le troisième, reçoit Naples, le deuxième, pour une confrontation Nord-Sud au sommet de la 17e journée du Championnat d'Italie. Un duel dont pourrait profiter le leader, la Juventus, en déplacement sur le terrain de l'Atalanta à Bergame pour creuser l'écart.

L'Inter veut profiter de la venue du Napoli, 2e à 8 points de la Juve, pour consolider sa troisième place. Les coéquipiers de Mauro Icardi, peu à l'aise à l'extérieur, restent sur six victoires de suite à San Siro.

Mais les Intéristes n'ont plus battu les Napolitains depuis deux ans et demi et avril 2016. Et Naples, malgré son élimination en Ligue des champions, reste sur dix rencontres sans défaite dans le Calcio, où il a remporté six de ses huit matches à l'extérieur cette saison.

Ce sommet entre les deux principaux adversaires de la Vieille Dame sera marqué par l'absence du fantasque belge Radja Nainggolan, suspendu provisoirement par l'Inter pour "raisons disciplinaires". Une décision à laquelle Giuseppe Marotta, nommé récemment directeur sportif du club nerazzurri, n'est certainement pas étranger.

En ce lendemain de Noël, la Juve peut tirer les marrons du feu: une défaite de Naples et une victoire de la Vieille Dame la propulserait en effet 11 longueurs devant Naples.