Suarez a réussi son examen d'italien à Pérouse, il pourrait désormais signer à la Juventus

Ce jeudi 17 septembre pourrait être un jour très important pour la carrière de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen du FC Barcelone a en effet pris l’avion pour l’Italie afin de passer des examens d’italien à l’université de Pérouse où il est arrivé peu après 15h, annoncent les médias italiens et espagnols.

En fin de contrat en juin prochain et poussé vers la sortie après la saison noire du Barça, l’avant-centre de 33 ans est fortement courtisé par la Juventus qui aimerait en faire son terminal offensif. Seul problème, les Turinois n’ont plus de place disponible pour les joueurs venus d’en dehors de l’Union Européenne après les arrivées d'Arthur et McKennie. S’il veut signer chez les Bianconeri, Suarez doit donc devenir citoyen italien et doit pour cela réussir un examen d’italien (niveau B1). Un examen qu'il a réussi en milieu d'après-midi, a annoncé la presse italienne.

Pour s'engager avec la Juventus, l’Uruguayen devra soit casser son contrat avec le FC Barcelone soit attendre que la Juventus et les Blaugrana s’accordent avant le 5 octobre, date butoir lors de ce mercato estival unique en son genre.

S’ils ne parviennent pas à s’accorder, la Juventus jettera plus que probablement son dévolu sur Edin Dzeko, cité avec insistance du côté des champions d’Italie.