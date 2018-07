Silvio Proto passe la visite médicale à la Lazio de Rome

L'ex-gardien des Diables Rouges et d'Anderlecht Silvio Proto (13 capes), qui bénéficie d'un transfert libre, va poursuivre sa carrière à la Lazio Rome. Il passe ce mercredi matin la visite médicale, comme on peut le voir video à l'appui sur twitter. On attend maintenant la confirmation officielle du transfert.

Ce n'est un secret pour personne que l'Olympiacos, le club de Proto la saison passée, est dans l'obligation d'alléger sa masse salariale, et de vendre des joueurs pour des raisons financières.

Arrivé d'Ostende l'été dernier, Proto, qui a été libéré de son contrat, n'y sera donc resté qu'une seule saison. Il en était le gardien titulaire, alors qu'il était à l'origine destiné à être le numéro deux derrière Stefanos Kapino, qu'il a vite supplanté.

La Lazio a bouclé le scudetto 2017-2018 en cinquième position. Les buts étaient défendus par l'Albanais Thomas Strakosha. Proto y retrouvera son ancien coéquipier Jordan Lukaku (ex-Anderlecht et Ostende).

L'ancien "Loup" signera en principe pour trois ans dans son sixième club après La Louvière, Anderlecht, le Germinal Beerschot, Ostende et l'Olympiacos.