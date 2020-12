Seul "dos" au but vide, Alvaro Morata tente un geste technique... et se rate complètement

La 12e journée de Serie A se poursuivait ce mercredi soir par un alléchant affrontement entre la Juventus, tenante du titre, et l'Atalanta, 8e. Après dix minutes, les Turinois sont passés à deux doigts d'ouvrir la marque mais suite à une improbable phase, le marquoir est finalement resté vierge.

Tout part d'une belle passe en profondeur vers Morata. Seul face au gardien, l'attaquant espagnol est trop collectif et tente de trouver Cristiano Ronaldo d'une petite passe mal calibrée. Emporté par son élan et un tacle défensif adverse, le Portugais ne parvient pas à reprendre le cuir. Un ballon qui revient donc dans les pieds de Morata, seul "dos" au but déserté par Gollini. L'ancien Madrilène tente une talonnade...qu'il rate complètement, sa tentative finissant péniblement à côté du but.