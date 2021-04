Simeon Tochukwu Nwankwo, plus connu sous le nom de Simy, est le joueur le plus décisif en Europe sur ce mois de mars. Avec huit buts comptabilisés entre le 3 mars et le 3 avril, le joueur du FC Crotone se bat pour éviter la relégation vers la Serie B.

La lanterne rouge de la Serie A n’a remporté qu’une rencontre sur les cinq dernières, malgré avoir inscrit 12 buts au total. Avec ses huit goals sur le mois passé, Simy dépasse les plus grands attaquants : Robert Lewandowski comptabilise sept buts alors que Karim Benzema en est à six. Cristiano Ronaldo, Gerard Moreno, Kelechi Iheanacho ont eux trouvé cinq fois le chemin des filets chacun. Un peu plus bas dans le classement, on retrouve Lionel Messi, Lorenzo Insigne, Dusan Vlahovic ou encore Erling Haaland qui n’ont marqué 'que' quatre buts chacun en championnat sur le mois passé.

Depuis le début de la saison, l’attaquant nigérian est l’auteur de 15 buts en Série A, derrière Cristiano Ronaldo (24), Romelu Lukaku (20) et Luis Muriel (18). La saison de Crotone ne se passe pas au mieux pour l’instant. Le bilan actuel de l’équipe promue en Serie A est de quatre victoires, trois nuls et 22 défaites.

Grâce à ses huit réalisations, Simy est devenu, à 28 ans, le troisième joueur africain de l’histoire de la Série A à avoir inscrit au minimum un goal sur cinq rencontres d’affilées. George Weah en 1996 et Keita Balde en 2017 sont les seuls à avoir réalisé un tel exploit.

L’international nigérian avait débuté sa carrière professionnelle au Portugal, dans l’équipe de Portimonense, alors en deuxième division. Il a ensuite passé quelques jours à Gil Vicente, en Primeira Liga, avant de revenir à son premier club. En 2016, il quitte le Portugal et s’installe au FC Crotone.