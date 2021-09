Serie A : Pas de lacets, pas de problème pour Ibrahimovic, buteur pour son retour

Le Milan AC recevait la Lazio dans le cadre de la 3e journée de Serie A et a confirmé son bon début de saison. Les Rossoneri l’ont emporté 2-0 face aux Romains et réalisent un excellent 9/9.

Si Raphael Leao a ouvert la marque, Zlatan Ibrahimovic a doublé la mise et volé la vedette à l’attaquant portugais. Opéré du genou cet été, le Suédois de 39 ans semble éternel. Monté à la 60e, il lui a seulement fallu 7 minutes pour inscrire un but après sa longue indisponibilité.

Et sur ce but, le Suédois a montré toute son expérience et sa filouterie. Au moment où le Milan AC part en contre-attaque, Zlatan Ibrahimovic est occupé à faire ses lacets dans le rond central.

Son sens du but lui fait immédiatement comprendre que l’action peut amener quelque chose et le Suédois se relève, les lacets défaits et se place parfaitement dans le rectangle pour conclure l’action sur un très bel assist de Rebic.

A 39 ans, le géant suédois a toujours bon pied bon œil.