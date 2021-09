Série A : Naples, sans Mertens, s'impose 2-1 face à la Juventus (VIDEO)

C’est le premier choc de la Serie A version 2021-2022. Juventus – Napoli sera la tête d’affiche de la 3e journée du championnat italien ce samedi sur le coup de 18h. Une rencontre sur fond d’une rivalité toujours aussi ardente qui est à suivre en direct commenté en notre compagnie à partir de 18h.

A domicile, le Napoli a déjà l’occasion de frapper un grand coup. Après avoir réussi ses deux premières sorties de l’ère Luciano Spalletti face à Venezia et au Genoa, les Napolitains ont bien l’intention d’enfoncer la Juventus dans le doute. Les Turinois n’ont pas convaincu lors des deux premiers matches de championnat qui ont marqué le retour sur le banc de Massimiliano Allegri. Orpheline de Cristiano Ronaldo (il avait joué le premier match), la Vieille Dame n’a pris qu’un seul point face à l’Udinese et l’Empoli, deux adversaires abordables.

D’un côté comme de l’autre, les deux coaches doivent faire face à plusieurs absences. A Naples, Spalletti doit faire sans deux de ses médians (Demme et Lobotka) et probablement Zielinski, tout de même convoqué. Privé d’Alex Meret, blessé, le coach napolitain a récupéré le deuxième gardien Ospina in extremis alors que Dries Mertens n’est toujours pas revenu après son opération à l’épaule.

Chez les Turinois, c’est l’absence des Sud-Américains qui fait le plus jaser. Revenus trop tard de sélection, Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Danilo et Juan Cuadrado ne sont pas convoqués. Ce dernier est même malade. L’absence en dernière minute de Federico Chiesa est venue affaiblir ultérieurement l’effectif et notamment la ligne d’attaque.

Ces absences auront profité au Belge Koni De Winter, convoqué pour la première fois avec la Juventus en Serie A et destiné à commencer la rencontre sur le banc.