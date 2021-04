Serie A : Naples s’impose à la Sampdoria, Dries Mertens à l’assist pour Osimhen

Naples s’est imposé 0-2 sur le terrain de la Sampdoria ce dimanche après-midi dans le cadre de la 30e journée de Série A. Sur le banc lors du coup d’envoi, le Diable Rouge Dries Mertens s’est illustré en délivrant une passe décisive en fin de rencontre pour un ancien carolo, Victor Osimhen.

Les Gli Azzurri ont ouvert le score en première période grâce au milieu de terrain espagnol Fabian, servi par Piotr Zielinski (0-1, 35').

A un quart d’heure du terme, la Samp et Morten Thorsby pensent revenir au score mais l’arbitre et la VAR en décident autrement (0-1, 75'). Gennaro Gattuso estime alors que c’est le moment idéal pour faire monter son joker de luxe, Dries Mertens. Bingo. En fin de partie, "Ciro" lance Victor Osimhen en profondeur et ce dernier s’en va tromper Emil Audero (0-2, 87').

C'est le septième assist de Mertens en Serie A cette saison, lui qui a aussi inscrit 8 buts. Avec cette victoire, Naples remonte provisoirement à la quatrième place du championnat avec 59 points.