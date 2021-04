Serie A : Naples croque tranquillement le Torino, Mertens participe au festin pendant 30 minutes

En déplacement sur la pelouse du Torino, modeste 16e de Serie A et empêtré dans la lutte pour la relégation, Naples a tranquillement fait le job en s'imposant 0-2.

Plus conquérants, plus sereins et tout simplement intrinsèquement au-dessus, les Napolitains ont croqué leur pauvre proie turinoise deux fois dans le premier quart d'heure. C'est d'abord Timoue Bakayoko qui a mis le Napoli sur du velours après 11 minutes, sa frappe sèche des 20 mètres ne laissant aucune chance au pauvre Sirigu.

Un but d'ouverture très vite suivi d'un second puisque dans la foulée, c'est l'ancien Carolo, Victor Osimhen qui s'est chargé de faire le break.

0-2, par la suite le Napoli n'a fait que gérer le score pour s'assurer une victoire prépondérante dans la course à l'Europe. Avec 66 unités, les ouailles de Gattuso sont 3e, à égalité avec la Juventus et l'AC Milan et à deux petits points de l'Atalanta, 2e. La lutte pour les strapontins européens en Italie est donc loin d'avoir livré son épilogue.

Pour conclure, on notera que côté belge, Dries Mertens a disputé 30 minutes, sans parvenir à inscrire son 10e but de la saison dans le Calcio.