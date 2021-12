Il est en train de revenir au-devant de la scène avec le club de Naples, Dries Mertens n’en finit plus de marquer. Le meilleur buteur de l’histoire des Partenopei a inscrit le 2-1 contre l’Atalanta ce samedi soir dans le cadre de la seizième journée de Série A. Un quatrième but lors des trois dernières rencontres avec les Napolitains, tout cela en moins d'une semaine. Le Diable rouge, âgé de 34 ans, est en train de se relancer après une période plus creuse dans le club où il est devenu une véritable légende.

Dans cette rencontre entre Naples et l’Atalanta, c’est cette dernière qui a rapidement ouvert le score par Malinovsky. Zielinski a égalisé pour Naples avant la pause. Le Belge a donné l’avantage aux siens peu après le retour des vestiaires. Mais Demiral a égalisé à son tour pour Bergame, 2-2. Pire encore pour le club du Belge, Freuhler a rendu l'avantage à l'Atalanta cinq minutes plus tard, 2-3. Ce sera le score final.