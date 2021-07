Serie A : Massimiliano Allegri ferme la porte à un départ de Cristiano Ronaldo "Je suis heureux de le revoir"

Deux ans après son départ de la Juventus Turin, Max Allegri est de retour dans le club italien. Pour sa première conférence de presse ce mardi, l'Italien a évoqué son retour et tous les dossiers brûlants.

Interrogé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, notamment annoncé au PSG, le technicien italien a été clair : le Portugais sera toujours au club à la fin du mercato. "Cristiano Ronaldo est un grand champion, un grand intellectuel et un gagnant. On a parlé, comme je l’ai fait avec tout le monde, je lui ai dit que j'étais heureux de le revoir, ce sera une saison importante, pour lui également." À un an de la fin de son contrat en Italie, l’avenir de la superstar sera tout de même l’objet de nombreuses rumeurs les prochaines semaines.

Un autre joueur est en fin de contrat avec la Vieille Dame : Paulo Dybala. Après une saison difficile, des négociations devraient être entamées prochainement entre l’entourage du joueur et le club alors que la Joya a toujours clamé son amour pour l’équipe turinoise. Allegri a également évoqué la saison à venir de l’Argentin. "Ce sera aussi une année très importante pour Dybala, il est revenu à l’entraînement dans de grandes conditions physiques et mentales. Paulo Dybala a les statistiques avec lui, nous savons tous de quoi il est capable. Quand je suis parti, j’ai quitté un garçon et aujourd’hui je retrouve un homme, il sait que cette saison sera importante plus que tout." L’ancien coach a d’ailleurs confirmé que l’ancienneté de Dybala allait lui permettre d’être vice-capitaine.

Certains médias avaient évoqué précédemment un intérêt du Real Madrid pour remplacer Zinédine Zidane, ce qu’a confirmé le coach de la Juve. "J’ai effectivement refusé 2 fois le Real Madrid, je les remercie pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée, mais j’ai préféré revenir à la Juventus par amour du club."

Seulement quatrième de Serie A la saison passée, la Juve va désormais entamer sa reconstruction avec celui qui lui a amené cinq titres de champion d’Italie et deux finales de Ligue des champions. Coup d’envoi de la nouvelle saison pour les multiples champions : le 22 août à Udinese.