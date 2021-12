Dans une longue interview accordée au Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic aborde plusieurs sujets. Et comme à son habitude, l’attaquant milanais n'emploie pas la langue de bois…

Avant d’entrer dans le vif de l’interview, le journaliste lui demande s’il croit en Dieu. Le Suédois répond alors d’une petite phrase bien zlatanesque. "Non, je crois seulement en moi".

Le natif de Malmö en profite pour revenir sur son incident avec Romelu Lukaku. Lors du derby milanais, les deux attaquants avaient une grosse altercation. Depuis, la tension est palpable entre les deux joueurs. "Il s’est d’abord embrouillé avec Alessio Romagnoli puis avec Alexis Saelemaekers. Je suis donc intervenu pour défendre mes coéquipiers et il en a profité pour m’attaquer sur le plan personnel. Cela m’a choqué, d'autant plus que nous étions coéquipiers à Manchester". Le Suédois n’en reste pas là. "Il a un gros égo. Il est convaincu qu’il est un champion et qu’il est vraiment fort. Mais j’ai grandi dans le ghetto de Malmö et quand quelqu’un vient vers moi la tête baissée, je le remets à sa place. Je l’ai donc attaqué là où ça fait mal : sur les rites de sa maman. Il a alors perdu le contrôle".

Des rites qui ne semblent pourtant pas laisser indifférente la star mondiale. "On a perdu le derby, j’ai pris une rouge et ensuite je me suis blessé. Beaucoup de mauvaises choses me sont donc arrivées. Le rite de Lukaku m’a-t-il vraiment fait ça ? J’ai demandé à des amis croyants de prier pour moi ! J’ai un compte à régler avec Lukaku et j’espère le rencontrer bientôt". Avant de calmer les tensions. "Je ne déteste personne, et encore moins Lukaku".

L’ancien attaquant du PSG en a également profité pour aborder le septuple Ballon d’Or de Lionel Messi. "Entre Messi et Cristiano Ronaldo, je garde Messi car nous avons joué ensemble. Mais Robert Lewandowski méritait le Ballon d’Or cette année".

Bien placé pour parler du club parisien, Ibrahimovic a également conseillé à un certain Kylian Mbappé de quitter le navire l’été dernier. "Il a besoin d’un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid. Mais ensuite, j’ai dit au président du PSG de ne pas le vendre".

Si à 40 ans, l’heure de la retraite se rapproche, Ibra a encore des ambitions. "Je veux lutter pour le Scudetto jusqu’à la dernière journée et aller à la Coupe du monde au Qatar".