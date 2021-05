Serie A : lutte acharnée à cinq derrière l’impressionnant Inter Milan

Derrière eux, il n’y a pas moins de 5 prétendants à la 2ème, 3ème et 4ème place, les trois dernières places qualificatives pour la CL : l’étonnante Atalanta Bergame, la Juventus, l’AC Milan, le Napoli de Dries Mertens et la Lazio de Rome.

Malinovskyi, l'ancien Genkois, réalise une grosse saison à Bergame. © AFP or licensors

C’est l’équipe en forme du moment en Serie A. Leur dernier revers remonte au 8 mars dernier et une défaite 1-0 à l’Inter. Les Bergamotes restent sur 8 rencontres consécutives sans la moindre défaite. L’équipe de Gian Pierro Gasperini est certainement la plus à même à croire en ses chances pour une qualification. À 4 journées de la fin, son calendrier paraît abordable avec deux déplacements, à Parme et au Genoa. Leurs deux matchs à domicile, ce sera face à Benevento et l’AC Milan, lors de la dernière journée. Ce match vaudra son pesant d’or pour les deux équipes !