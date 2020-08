Serie A : Le coup d'envoi de la prochaine saison fixé au 19 septembre

La nouvelle saison de Serie A débutera le 19 septembre, une semaine plus tard qu'envisagé initialement. La Lega Serie A l'a officialisé lundi.

La décision de reporter d'une semaine le début du championnat offrira une semaine de repos supplémentaire aux clubs, alors que le championnat s'est achevé dimanche dernier et que cinq clubs italiens - la Juventus, Naples et l'Atalanta en Champions League, l'Inter et l'AS Rome en Europa League - sont encore engagés en Europe.

Le Conseil de la Lega Serie A a validé lundi soir la date de début du championnat 2020-2021 à l'issue d'une journée de réunion. Selon les médias italiens, le championnat s'achèvera le 23 mai et la trêve hivernale se déroulerait du 23 décembre au 3 janvier. Le Conseil Fédéral de la Fédération italienne (FIGC) se tiendra ce mardi pour officialiser les dates de la saison.