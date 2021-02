Serie A : la Juventus stoppée par l’Hellas Vérone, la course au titre se complique

La Juventus a concédé un 7e partage en 23 journées de Serie A samedi soir sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-1). Une bien mauvaise opération pour l’équipe d’Andrea Pirlo qui n’avait pas du tout besoin de ce coup de frein dans la course au titre. Les Turinois (qui doivent récupérer un match contre Naples) sont provisoirement 3es de Serie A avec 46 points, 7 de moins que l’Inter qui joue dimanche après-midi contre le Genoa et 3 de moins que l’AC Milan qui affrontera la Roma (44 pts) dimanche soir.

Le 19e but de Cristiano Ronaldo en 20 matches de Serie A n’aura pas suffi à la 'Vieille Dame' pour rentrer à Turin avec les trois points. Buteur à la 49e minute, le Portugais n’aura pas su se procurer d’autres opportunités de faire mal aux Véronais… et ses équipiers non plus. Après une première mi-temps décevante, la Juventus a manqué l’occasion d’enfoncer le clou après avoir ouvert le score.