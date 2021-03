Serie A : La Juventus ne fait qu'une bouchée de la Spezia, Ronaldo encore buteur

Trois jours après avoir perdu des plumes sur le terrain de l'Hellas Vérone samedi (1-1), la Juventus a retrouvé le sourire en venant facilement à bout de la Spezia à domicile (3-0).

Mis sur du velours par un but de Morata...une minute après sa montée au jeu, les Bianconeri ont fait le break dix minutes plus tard par l'entremise de Chiesa. 2-0 puis 3-0 grâce à un but en toute fin de match de l'inévitable Cristiano Ronaldo, qui a profité d'une contre-attaque pour planter sa 20e rose personnelle de la saison en Serie A et sa 5e réalisation sur les 5 derniers matches.

Une victoire qui fait du bien au moral et permet aux hommes d'Andrea Pirlo de revenir à la 3e place derrière les deux meilleurs ennemis milanais, l'Inter et l'AC. Alors qu'on dit la Vieille Dame en méforme, elle ne pointe donc finalement qu'à sept unités de la 1e place. Peut-être n'a-t-elle finalement pas encore dit son dernier mot pour le titre...