L'Inter Milan, déjà assurée du titre, a soigné le spectacle lors de la dernière journée de Série A. Les Nerazzurri ont passé cinq buts à Udinese (5-1). Romelu Lukaku, remplaçant au coup d'envoi, a participé à la fête.

L'attaquant des Diables rouges est sorti du banc à la 57e minute pour remplacer Lautaro Martinez. Le score était alors de 3-0 après les réalisations de Ashley Young (8e), Christian Eriksen (44e) et Martinez sur penalty (55e).



Le marquoir s'est rapidement agité. Via Ivan Perisic d'abord (64e), Lukaku ensuite. 14 minutes après son entrée au jeu, Big Rom a inscrit le 30e goal de sa saison, le 24e en Série A. Lukaku a raté sa reprise sur un centre de Vencino. La chance lui a souri par la suite quand une frappe d'Alexis Sanchez a touché le poteau avant d'aboutir dans le but via le torse de notre compatriote.



Roberto Pereyra a, à peine, atténué l'addition sur penalty (79e).