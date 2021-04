Serie A : L'Inter Milan écarte (difficilement) Vérone et fonce vers le titre, Lukaku muet... mais décisif

Ce ne fut pas du grand football, loin de là, mais l'Inter Milan a assuré l'essentiel à domicile contre le Hellas Vérone (1-0). Longtemps beaucoup trop stériles face à un adversaire ultra replié, les Nerazzurri ont d'abord touché le montant par Hakimi avant de finalement prendre les devants en fin de match (78') par l'entremise de Matteo Darmian, à la bonne place pour conclure une contre-attaque éclaire, lancée par un Lukaku toujours aussi dévastateur dos au but. C'est le 3e but de la saison pour le latéral italien et il fait un bien fou à ces Intéristes... de plus en plus proches du titre.

A cinq matches de la fin de saison, ils trônent largement en tête de Serie A et capitalisent désormais une avance de 13 mois sur le meilleur ennemi, l'AC Milan. Et même si les Rossoneri ont encore un match à jouer, cet écart semble de plus en plus difficile à combler.