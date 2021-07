Considéré comme une des révélations de la saison en Serie A, Vlahovic ne passe plus inaperçu. Les plus grands clubs européens se sont déjà renseignés auprès de la Viola pour s’attacher les services du joueur. En fin de contrat en juin 2023, l’attaquant serait pisté par la Juventus , l’ AC Milan ou encore Liverpool .

Le jeune attaquant, âgé de 21 ans, est formé au Partizan Belgrade avant de rejoindre l’Italie. En 2018, le gaucher débarque à Florence pour une somme aux alentours de 2 millions d’euros. En 77 apparitions de Serie A, le Serbe totalise 27 réalisations et 3 passes décisives. Arrivé sur la pointe des pieds en Toscane, Dusan Vlahovic a explosé la saison dernière. Lors de l’exercice 2020-2021, l’avant-centre de la Viola a inscrit 21 buts et offert 3 passes décisives en 37 matchs dont une panenka contre la Juventus .

Dusan Vlahovic a marqué 7 buts face à Foligno, formation évoluant plusieurs échelons derrière la Serie A, en amical dimanche soir. L’attaquant de la Fiorentina a planté toutes ses roses en 34 minutes. Même si l’opposition était faible, l’avant-centre serbe a réalisé une belle performance et a fait le plein de confiance durant la pré-saison. Mais qui est ce joueur méconnu du grand public ?

Dusan Vlahovic attire le regard des grands clubs grâce à son profil atypique. Du haut de son mètre nonante, l’attaquant sert de point de fixation pour son équipe. Solide dos au but, le joueur formé au Partizan Belgrade possède aussi un bon jeu de tête. Loin des clichés des grands joueurs aux pieds carrés, le Serbe est agile et peut s’appuyer sur son bon bagage technique pour se débarrasser de ses adversaires. Le joueur, né en 2000, possède aussi une belle pointe vitesse. Avec sa patte gauche, l’attaquant de la Viola sait tout faire. Il peut tirer en puissance ou en finesse.

L’ancien joueur italien Christian Vieri s’est d’ailleurs exprimé sur le niveau de jeu de Dusan Vlahovic sur sa chaîne Twitch. "Je pense que, derrière Erling Håaland et Kylian Mbappé, il est l’un des attaquants les plus forts d’Europe. Vous rappelez-vous de son but contre l’Inter (décembre 2019) ? Il a de la qualité, il est technique".

Très complet, Dusan Vlahovic est un profil en voie de disparation. Surnommé "le Zlatan Ibrahimovic de Belgrade", l’attaquant serbe fera encore certainement parler de lui dans les années à venir.