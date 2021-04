Serie A : L'AC Milan, avec Saelemaekers, s'impose à Parme, Ibrahimovic exclu

L’AC Milan, à dix pendant une demi-heure après l’exclusion de Zlatan Ibrahimovic, a souffert samedi à Parme (3-1) pour préserver une victoire qui lui permet de défendre sa deuxième place au classement et ses ambitions pour la Ligue des champions. Le Diable Rouge Alexis Saelemaekers a disputé 72 minutes de la partie.

Face à un relégable inoffensif en première période, les Rossoneri ont rapidement pris les devants sur une jolie frappe en lucarne d’Ante Rebic (8e), servi par Ibrahimovic, et fait le break avant la pause par Frank Kessie (44e), sur une offrande de Theo Hernandez.

Mais l’exclusion d'"Ibra" à l’heure de jeu – carton rouge direct pour avoir contesté sur une action assez anodine au milieu de terrain – a totalement changé la physionomie du match et réanimé les espoirs parmesans.

Parme en a profité pour revenir rapidement par Riccardo Gagliono (66e) et contraindre Milan à se replier devant la cage de Gianluigi Donnarumma, vigilant sur sa ligne.

Mais malgré quelques ultimes frayeurs finales et quelques cartons jaunes supplémentaires pour des fautes et du gain de temps, les Rossoneri ont tenu. S’offrant même un troisième but libérateur par Rafael Leao au bout du temps additionnel (90+4e).