Série A : l’AC Milan arrache un point inespéré à la dernière seconde, Naples repris sur le fil

Il a aussi été question de penalties au Mapei Stadium. Et aussi dans les dernières minutes. Mais c’est tout le match entre Sassuolo et Naples qui a été un peu fou. Sasòl a bousculé le Napoli, où Dries Mertens était titulaire. Il a mené 1-0, puis 2-1 après les buts de Makismovic (34, csc) et Berardi, déjà sur penalty et déjà dans les arrêts de jeu (45e+1).



Boosté par ce goal, Sassuolo a dominé le début de deuxième mi-temps. Berardi et Caputo ont même trouvé les montants (69e et 71e). Mais, c’est Di Lorenzo qui a égalisé dans la foulée (73e). Dame chance a choisi son camp. On le pensait et elle a semblé nous donner raison quand Monsieur Marini a indiqué le point de penalty à la 90e. Insigne a fait passer le marquoir à 2-3. Le match est plié ? Pas du tout ! Manolas avait déjà la tête au vestiaire, et a commis une faute dans le rectangle. Caputo n’a pas tremblé et a validé un point totalement mérité pour Sassuolo.