Serie A : Juventus - Naples, victoire obligatoire pour Andrea Pirlo ? (direct commenté 18h45)

Quelque chose nous dit que dans la région de Turin, ce Juventus - Naples risque de valoir son pesant d'or. Aux commandes des Bianconeri depuis le début de la saison, le coach Andrea Pirlo n'est jamais parvenu à imposer sa griffe, la Vieille Dame se montrant bien pâlotte depuis quelques semaines, naviguant à une indigente 4e place, à 12 points du leader, l'Inter Milan.

Tenus en échec le week-end dernier dans le derby face au Torino (2-2), les hommes de Pirlo vont devoir montrer un autre visage s'ils veulent sauver la tête de leur entraîneur. Victoire obligatoire donc pour des Turinois qui n'auront assurément pas la tâche facile et devront venir à bout d'une coriace équipe de Naples. Parce qu'après un (gros) retard à l'allumage, Mertens&Co carburent à plein régime depuis quelques semaines et restent sur 4 victoires consécutives, dont deux face à l'AC Milan et l'AS Roma.

Duel au sommet donc entre deux mastodontes du Calcio...et une dernière chance grossièrement dissimulée pour Andrea Pirlo. Parviendra-t-il à sauver sa peau ? La réponse dès 18h45.