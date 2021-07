Serie A : José Mourinho pas à Rome "en vacances" mais pour "construire sur la durée"

Dès la première question, il se lève et va retirer lui-même des bâches plastiques posées sur les fenêtres, censées faire de l’ombre mais qui font surtout trop de bruit en battant dans le vent. Et à la fin, avant même la dernière question au terme d’une mi-temps (45 minutes) de questions-réponses, il se lève en disant qu’il est temps pour lui de partir diriger son premier entraînement.

Le message est clair : après quelques jours de quarantaine (obligatoire en Italie pour qui arrive du Royaume Uni), Mourinho veut mettre en pratique ses idées pour dessiner "sa" Roma, avec des joueurs qui doivent être "heureux".

Sans se fixer d’objectif : "Le mot + temps + parfois n’existe pas dans le foot, mais ici il existe, et c’est un mot fondamental".

"Vous parlez de titres, et nous de temps, de projet, de travail. Les titres, ce sont des mots, des promesses faciles. Les titres arriveront. Mais le club ne veut pas de succès isolés, il veut arriver quelque part et y rester", lance l’entraîneur portugais, polo blanc et veste sombre, avec un petit bracelet jaune et rouge aux couleurs de Roma au poignet.

Son projet dans un club sevré de titre depuis 2008 et seulement 7e l’an dernier en championnat est de "construire" un club "durable". Pas question de "gagner et puis après de ne pas avoir l’argent pour payer les salaires", assure-t-il, en pensant à son ex-club, l’Inter, champion d’Italie en grande difficulté financière.

"Il y a un grand travail à mener en interne, et ce ne sera pas forcément toujours un plaisir de travailler avec moi […]. Il y a quelques principes fondamentaux, non négociables. Tout ce qui n’est pas à 100%, ça ne va pas", dit-il encore.