Serie A : Inter Milan – Juventus : Les Turinois arrachent le partage en fin de rencontre

L’Inter Milan accueillait la Juventus ce dimanche soir à l’occasion de la 9e journée de Serie A. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, score final 1-1.

La première grosse occasion est turinoise à la 7e minute. Morata frappe depuis la gauche de la surface. Handanovic, le portier de l’Inter, doit s’y reprendre à deux fois pour bloquer le ballon. Ce sont les Milanais qui ouvrent le score à la 17e minute. Calhanoglu tire en dehors de la surface. Le ballon frappe le poteau et revient sur Dzeko. Le Bosnien pousse le ballon dans le but vide. C’est 1-0 pour l’Inter. Les champions en titre dominent, mais plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à la pause.

Il faut même attendre l’heure de jeu pour voir une action. Le buteur du soir, Dzeko place un coup de tête à la suite d’un centre de Barella. Mais le ballon n’est pas cadré.

Il faut attendre la 72e minute, pour voir la première action turinoise de la seconde période. Dybala tente sa chance sur coup franc. Handanovic repousse le danger avant d’être sauvé par sa défense.

Coup de théâtre en fin de rencontre. La Juventus obtient un penalty pour une intervention en retard de Denzel Dumfries sur le Turinois Alex Sandro, à la limite de la surface de réparation. Après visionnage des images sur le bord du terrain, l’arbitre du match, Maurizio Mariani accorde ce penalty à la Juve. Paulo Dybala, entré en seconde période après près d'un mois d'absence pour une blessure musculaire, le transforme sans trembler. Score final 1-1.

Au classement l’Inter est 3e avec 18 points, à 7 longueurs de Naples qui a partagé ce dimanche face à la Roma. La Juventus est, elle, classée 6e, à 10 longueurs du leader.