Série A : Ibrahimovic de retour dans le groupe de l'AC Milan, Saelemaekers absent

Zlatan Ibrahimovic, éloigné des terrains depuis sept semaines en raison de blessures, fait son retour dans le groupe de l'AC Milan pour le match contre Torino, samedi soir pour la 17e journée de Serie A.

Cette convocation est une surprise car l'entraîneur Stefano Pioli avait laissé entendre cette semaine que l'attaquant suédois de 39 ans ferait plutôt son retour pour la rencontre contre Cagliari, prévue le 18 janvier.

Auteur de dix buts en six matches de championnat disputés, "Ibra" s'était blessé à une cuisse à la fin de la rencontre contre Naples (3-1) le 22 novembre. En décembre, une nouvelle blessure, au mollet, avait renvoyé son retour à 2021.

Véritable âme d'un club qu'il a retrouvé il y a un an, il a manqué les huit derniers matches de l'AC Milan, toujours leader du championnat malgré sa première défaite contre la Juventus (1-3) mercredi à San Siro.

Hakan Calhanoglu est l'autre invité surprise de la liste communiquée par le club rossonero, car le milieu de terrain turc s'était blessé cette semaine à une cheville.

L'AC Milan souffre de nombreuses absences en ce moment, notamment au milieu de terrain, avec les blessures d'Alexis Saelemaekers et Ismaël Bennacer, ainsi que la mise à l'isolement pour cause de Covid-19 de Rade Krunic et Ante Rubic.

Milan va rencontrer le Torino deux fois coup sur coup à San Siro, samedi (20h45/19h45 GMT) en championnat puis mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie.