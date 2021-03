Suite et fin, ce dimanche soir, de la 28e journée de Serie A, le championnat d'Italie de football, avec un duel entre l'AS Rome et Naples.

Et sur qui compter lorsque les Napolitains doivent marquer ? Dries Mertens bien sûr. Le petit format belge a inscrit un beau coup franc millimétré à la 27e minute de jeu. Il ouvre son pied droit, passe à côté du mur et loge son envoi dans le petit filet opposé. Imparable pour le portier Lopez (0-1).

Rebelote pour le Diable Rouge sept minutes plus tard. Le renard rôde dans le petit rectangle et plante une tête précise face aux Romains (0-2). Son 100e but en Serie A déjà !