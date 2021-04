Après avoir inscrit un doublé face à la Roma avant la trêve internationale pour atteindre la barre des 100 buts en Serie A, Dries Mertens a planté son 101e but dans le Calcio samedi après-midi lors du match qui opposait les Partenopei à la lanterne rouge Crotone.

Et comme lors de la dernière journée, le Diable rouge s’est illustré sur coup franc à la 34e minute pour permettre à son équipe de mener 3-1. Une exécution parfaite qui a laissé Cordaz de marbre et s’est traduite par un 134e but sous le maillot napolitain, le 8e en championnat cette saison.