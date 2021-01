Serie A : Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, dépasse Pelé et offre la victoire à la Juve face à l'Udinese

La Juventus a battu 4-1 l’Udinese ce dimanche soir lors de la 15e journée de Serie A. Décevant septième du championnat, la Vieille Dame devait s’imposer pour se rapprocher des deux clubs milanais en tête, et qui d’autre que Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé, pour mener à bien cette mission. Avec ses 2 buts, son 757e et son 758e en carrière, le quintuple ballon d'or dépasse Pelé en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du football professionnel. Seul Romario fait mieux avec ses 772 buts inscrits.

A la demi-heure, CR7 profite d’une bonne interception de Aaron Ramsey pour foncer vers le but adverse et tromper le gardien de l’Udinese d’une belle frappe croisée (1-0, 31e). Un treizième but en championnat qui lui permet de passer devant Romelu Lukaku au classement des meilleurs buteurs, alors que le Diable rouge a marqué face à Crotone plus tôt dans la journée (victoire 6-2).

En début de deuxième période, l’attaquant portugais se mue en passeur pour Federico Chiesa sur une belle contre-attaque (2-0, 49e). A vingt minutes du terme, Cristiano Ronaldo prend un peu plus d’avance au classement des buteurs puisqu’il s’offre un doublé. Lancé en profondeur par Bentancur, CR7 croise parfaitement son tir du pied et gauche et bat Juan Musso (3-0, 70e).

En fin de rencontre, Marvin Zeegelaar sauve l’honneur pour l’Udinese (3-1, 89e), mais dans le temps additionnel, Paulo Dybala se joint à la fête et scelle le score du match (4-1, 90'+3).

Grâce à cette victoire, les Bianconeri remontent à la cinquième place de Serie A avec 27 points, à 10 longueurs de l’AC Milan.